Ufficiale: Pro Sesto, ecco Cerretelli in prestito dalla Cremonese (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tramite i propri canali ufficiali, la Pro Sesto ha annunciato l’arrivo in prestito del centrocampista classe 2000 Francesco Cerretelli. ecco la nota del club lombardo: “Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Francesco Cerretelli. Nato a Firenze il 21 gennaio 2000, Cerretelli è un centrocampista mancino forte fisicamente che ha già maturato diverse esperienze tra i professionisti. É cresciuto nelle giovanili del Bologna e, dopo un anno in Serie D con la maglia dello Scandicci, nella stagione ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tramite i propri canali ufficiali, la Proha annunciato l’arrivo indel centrocampista classe 2000 Francescola nota del club lombardo: “Pro1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Francesco. Nato a Firenze il 21 gennaio 2000,è un centrocampista mancino forte fisicamente che ha già maturato diverse esperienze tra i professionisti. É cresciuto nelle giovanili del Bologna e, dopo un anno in Serie D con la maglia dello Scandicci, nella stagione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Pro Ufficiale, Niccolò Pierozzi ceduto in prestito alla Pro Patria Mondoprimavera L'eSports della Serie B riparte con eFootball | Curiosità | Curiosità a BeSports, il campionato eSports ufficiale della Serie B, sta per tornare con la 3^ edizione che, come le precedenti, si giocherà con l'ex Pro Evolution Soccer che dalla prossima stagione si chiamerà ...

UFFICIALE, Niccolò Pierozzi in prestito alla Pro Patria Come già anticipato su queste pagine, il giovane centrocampista Niccolò Pierozzi lascia la Fiorentina e si accasa alla Pro Patria, dove giocherà la prossima stagione. Di ...

a BeSports, il campionato eSports ufficiale della Serie B, sta per tornare con la 3^ edizione che, come le precedenti, si giocherà con l'ex Pro Evolution Soccer che dalla prossima stagione si chiamerà ...Come già anticipato su queste pagine, il giovane centrocampista Niccolò Pierozzi lascia la Fiorentina e si accasa alla Pro Patria, dove giocherà la prossima stagione. Di ...