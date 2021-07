Ufficiale | Marcus Bettinelli è un nuovo portiere del Chelsea

(Di mercoledì 28 luglio 2021)inglese classe 1992, è uncalciatore del. Lo annuncia il club di Londra tramite i propri canali ufficiali. Ecco la nota: “Ilsi è unito oggi alFootball Club.arriva in scadenza di contratto dal Fulham e rafforzerà le nostre risorse in portieri dopo l’addio di Willy Caballero”.has today joinedon a two-year contract. —FC ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Marcus

Il Chelsea ha chiuso l'operazione di mercato per la porta:l'arrivo diBettinelli. Il comunicato del club Il Chelsea ha chiuso l'operazione di mercato per la porta. Il club londinese ha annunciato l'arrivo diBettinelli, svincolato dal Fulham. Marcus Bettinelli è un nuovo giocatore del Chelsea. Il portiere era svincolato dopo l'esperienza al Fulham e sarà il terzo portiere.