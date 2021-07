Ufficiale, l’Italia guiderà la Nato in Iraq. Ora inizia la (vera) missione (Di mercoledì 28 luglio 2021) È Ufficiale: sarà l’Italia a guidare il rafforzato impegno della Nato in Iraq dalla prossima primavera. L’Alleanza Atlantica ha inviato formale notifica alla rappresentanza permanente del nostro Paese, guidata dall’ambasciatore Francesco Talò. Ad accogliere con “soddisfazione” l’assegnazione Ufficiale del comando è stato Lorenzo Guerini, che ha seguito il dossier e promosso la candidatura italiana nei molteplici tavoli con alleati e partner, a partire dalle autorità di Baghdad. Dopo quattro viaggi nel Paese in poco più di un anno, l’ultimo contatto solo poche settimane fa, nell’incontro a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 luglio 2021) È: saràa guidare il rafforzato impegno dellaindalla prossima prima. L’Alleanza Atlantica ha inviato formale notifica alla rappresentanza permanente del nostro Paese, guidata dall’ambasciatore Francesco Talò. Ad accogliere con “soddisfazione” l’assegnazionedel comando è stato Lorenzo Guerini, che ha seguito il dossier e promosso la candidatura italiana nei molteplici tavoli con alleati e partner, a partire dalle autorità di Baghdad. Dopo quattro viaggi nel Paese in poco più di un anno, l’ultimo contatto solo poche settimane fa, nell’incontro a ...

Advertising

Alecappelli93 : Posto questo sulla sirena della semifinale femminile che manda gli Usa in finale. Eliminata la Francia favorita. A… - pesceinrete : Domani si svolgerà il webinar: 'Controllo ufficiale, controperizia e controversia: Le Garanzie difensive, il destin… - BTS_italia_twt_ : L'audio ufficiale di #Filter di Jimin ha superato i 64 milioni di stream su YouTube! Estende il suo record come au… - PietroJoser : Gazzetta Ufficiale 1371 Ue, del 28/07/2017 L’inosservanza esporrà l’Italia a una procedura di infrazione l’UE non v… - Fantacalcio : UFFICIALE - Serie B: ci sarà anche il Var dalla stagione 2021/2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale l’Italia Ufficiale, l'Italia guiderà la Nato in Iraq. Ora inizia la (vera) missione Formiche.net