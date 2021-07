Ufficiale | la Biles rinuncia alla finale del concorso generale

(Di mercoledì 28 luglio 2021): Simone, dopo il ritiro durante laa squadre di martedì,a quella delindividuale in programma domani. Lo ha annunciato la federazione statunitense di ...

Corriere dello Sport

: Simone, dopo il ritiro durante la finale a squadre di martedì, rinuncia a quella del concorso generale individuale in programma domani. Lo ha annunciato la federazione statunitense di ...... come di consueto? BENEDETTA PILATO, SIMONE/ Perché un'Olimpiade sbagliata diventa una ... in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcasterdella manifestazione è Discovery + che ...La ginnasta americana dà forfait nella gara a squadre: "Sento il peso del mondo, ho demoni nella testa". La tennista giapponese eliminata ...La notizia del giorno alle Olimpiadi di Tokyo 2021 è indubbiamente quella del ritiro di Simone Biles dalla finale a squadre. L'icona della ginnastica artistica ha deciso di alzare bandiera bianca dopo ...