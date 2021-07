(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – A, le immatricolazioni dinei mercati dell’UE sono aumentate del 12,4% su base annua a 185.573 unità. A sostenere la domanda sono stati soprattutto i mercati dell’Europa centrale che hanno registrato un incremento del 43,4%, mentre in Europa occidentale sono risultati positivi Germania (+28,5%) e Italia (+5,3%). Nei primi sei mesi, ledisono aumentate del 36,9% a 1 milione di unità, con la maggior parte dei mercati che hanno registrato unaa doppia cifra, come Italia (+53,7%), Spagna (+38,4%), ...

Advertising

DividendProfit : UE, vendite veicoli commerciali in crescita a giugno - gigibeltrame : Triplicano le vendite di veicoli elettrici per il gruppo Volkswagen nel 2021 #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : vendite veicoli

Teleborsa

Nei primi sei mesi, ledicommerciali sono aumentate del 36,9% a 1 milione di unità, con la maggior parte dei mercati che hanno registrato una crescita a doppia cifra, come Italia (+...... lesono aumentate del 44,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 40,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili,...(Teleborsa) – A giugno, le immatricolazioni di veicoli commerciali nei mercati dell’UE sono aumentate del 12,4% su base annua a 185.573 unità.A sostenere la domanda sono stati ...una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici e un SMA Data Manager, che in combinazione con la piattaforma on-line Sunny Portal powered by ennexOS consente il monitoraggio, l’invio di comandi e ...