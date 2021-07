Uccisa a botte perché indossava i jeans: la tragica morte di Neha, ragazza indiana di 17 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una ragazza indiana di 17 anni è stata Uccisa dai familiari perché aveva indossato un paio di jeans. La vicenda si è verificata nel distretto di Deoria, una delle aree più arretrate dello stato dell’Uttar Pradesh. I fautori della violenza, secondo quanto ricostruito dopo la denuncia della madre di Neha Paswan, Shakuntala Devi Paswan, sarebbero stati i nonni paterni. La ragazza indiana massacrata perché indossava i jeans Secondo quanto ricostruito dalla Bbc, al termine di una giornata di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Unadi 17è statadai familiariaveva indossato un paio di. La vicenda si è verificata nel distretto di Deoria, una delle aree più arretrate dello stato dell’Uttar Pradesh. I fautori della violenza, secondo quanto ricostruito dopo la denuncia della madre diPaswan, Shakuntala Devi Paswan, sarebbero stati i nonni paterni. LamassacrataSecondo quanto ricostruito dalla Bbc, al termine di una giornata di ...

SecolodItalia1 : Uccisa a botte dai parenti perché indossava i jeans: la tragica morte di Neha, ragazza indiana di 17 anni… - PieroPradelli : @eziogianola @tramaun @mauroberruto Insegnanti picchiati da alunni o genitori x un brutto voto. Gente uccisa di bot… - __mizar : RT @conamorechiara: Compagni massacrati di botte nel sonno, compagne stuprate, depistaggi, gente ridotta in fin di vita se non uccisa. E an… - buondibuondi1 : RT @conamorechiara: Compagni massacrati di botte nel sonno, compagne stuprate, depistaggi, gente ridotta in fin di vita se non uccisa. E an… - annalisatani : RT @conamorechiara: Compagni massacrati di botte nel sonno, compagne stuprate, depistaggi, gente ridotta in fin di vita se non uccisa. E an… -