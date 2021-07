Twitter lancia una sezione shopping sui profili dei brand. Titolo a +4% (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Ottima la performance della società che fornisce un servizio di notizie e microblogging, che si attesta a 71,12 con un aumento del 4,08%. Il Titolo di Twitter beneficia dell’inizio della sperimentazione di una nuova funzionalità che consente alle aziende di aggiungere una sezione shopping nella parte superiore dei loro profili. Twitter ha affermato che inizierà a testare la nuova funzionalità di acquisto con “una manciata di marchi” negli Stati Uniti. La nuova sezione offre una serie di prodotti da sfogliare ai visitatori dei profili. “Le ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Ottima la performance della società che fornisce un servizio di notizie e microblogging, che si attesta a 71,12 con un aumento del 4,08%. Ildibeneficia dell’inizio della sperimentazione di una nuova funzionalità che consente alle aziende di aggiungere unanella parte superiore dei loroha affermato che inizierà a testare la nuova funzionalità di acquisto con “una manciata di marchi” negli Stati Uniti. La nuovaoffre una serie di prodotti da sfogliare ai visitatori dei. “Le ...

