'Tutti gli studenti da immunizzare per evitare la Dad' (Di mercoledì 28 luglio 2021) Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi, come sarà la scuola a settembre? "Deve essere in presenza, per evitare i disagi degli ultimi due anni e le conseguenze sull'... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi, come sarà la scuola a settembre? "Deve essere in presenza, peri disagi degli ultimi due anni e le conseguenze sull'...

Advertising

lapoelkann_ : “Prima ti insultano, poi ti bloccano, poi scappano. Tu sorridi” ???? Grazie a tutti quelli che in queste ore mi ha… - juventusfc : ?? Allegri: «@cristiano è un grandissimo campione e un ragazzo intelligente. Ieri gli ho parlato - come ho fatto con… - fattoquotidiano : Green pass, Conte: “Politici? Come tutti gli altri, lo facciano per le attività ad alto assembramento. Scuola? Nece… - gira_marco : E certo... Adesso tutti a piangere per #DeDonno... Quanta ipocrisia. Ricordo molto bene gli insulti che riceveva... - CCarloc : @DslLorenzo con gli hub vaccinali che lavorano tutti a pieno regime e con prenotazioni in essere almeno per i pross… -