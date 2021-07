Turista attaccato e sbranato da un orso mentre monta la tenda da campeggio | il racconto agghiacciante degli amici che erano con lui

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Unè statoda unstavando laper campeggiare assieme ad alcuninel Parco Naturale Yergaki, nella regione siberiana di Krasnoyarsk, in Russia. Yevgeny Starkov, 42 anni, non ha avuto scampo contro l’animale: “Avevamo cominciato a preparare i nostri zaini perre le tende”, ha raccontato uno dei suoipresenti, Anton Shelkunov. “Quando l’animale è apparso, si è avventato subito contro di lui e lo ha ucciso divorandolo sotto i nostri occhi“. Gli altri del ...

Advertising

FQMagazineit : Turista attaccato e sbranato da un orso mentre monta la tenda da campeggio: il racconto agghiacciante degli amici c… -

Ultime Notizie dalla rete : Turista attaccato

Il Fatto Quotidiano

Orrore in . Un è statoe mangiato da un in un parco nazionale. Yevgeny Starkov , 42 anni, era con un gruppo di amici e stava iniziando a montare le tende. 'Avevamo cominciato a preparare i nostri zaini', ha ...'Ricordiamo - conclude Richichi - che lo scorso ottobre unaci aveva segnalato la presenza in centro a Palermo di un cavallo magrissimoa una carrozza. Scrivemmo immediatamente alle ...Orrore in Russia. Un turista è stato attaccato e mangiato da un orso in un parco nazionale. Yevgeny Starkov, 42 anni, era con un gruppo di amici e stava iniziando a ...