Tunisia | Saied rimuove venti alti funzionari del governo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Spinge sull'acceleratore il presidente tunisino Kais. Dopo le decisioni inaspettate di domenica sera con le quali ha congelato il parlamento per 30 giorni e cacciato il premier Mechichi,...

SkyTG24 : Tunisia, Saied rimuove 20 alti funzionari del governo - laboescapes : RT @radio3mondo: Con @libe ci spostiamo in Tunisia - EmilyGio2 : Tunisia, il presidente Saied licenzia il premier e congela il Parlamento - Africa - ANSA - teletext_ch_it : Tunisia, Saied continua il repulisti - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Tunisia, presidente Saied caccia venti alti funzionari del governo #tunisia -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia Saied

Per il console onorario D'Amico se insi allunga la fase di instabilità, e se "i problemi ... - Spinge sull'acceleratore il presidente tunisino Kais. Dopo le decisioni inaspettate di ...È la prima sentenza che applica la legge di sicurezza nazionale […] di Sabrina ProvenzaniGli islamisti cambiano tono: esortanoa nuove elezioni Dopo la chiamata ai sostenitori a ...Dopo le decisioni inaspettate di domenica sera con le quali ha congelato il parlamento per 30 giorni e cacciato il premier Hichem Mechichi, Saied ha licenziato per decreto anche una ventina di alti fu ...Le strade del centro di Tunisi si presentano semi-deserte dopo il coprifuoco, imposto dalle 19 alle 6 dal presidente Kais Saied dopo il ...