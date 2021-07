Tunisia | presidente Saied caccia venti alti funzionari del governo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Spinge sull'acceleratore iltunisino Kais. Dopo le decisioni inaspettate di domenica sera con le quali ha congelato il parlamento per 30 giorni eto il premier Mechichi,...

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia presidente

...] di Sabrina ProvenzaniGli islamisti cambiano tono: esortano Saied a nuove elezioni Dopo ...Parlamento contro le dimissioni forzate imposte al premier Hichem Mechichi da parte del...Il tutto mentre laversa in una grave crisi sanitaria con circa 200 morti al giorno (su una ... porre fine al periodo di emergenza dichiarato dalgarantendo così lo stato di diritto. ...Le strade del centro di Tunisi si presentano semi-deserte dopo il coprifuoco, imposto dalle 19 alle 6 dal presidente Kais Saied dopo il ...Dopo le decisioni inaspettate di domenica sera con le quali ha congelato il parlamento per 30 giorni e cacciato il premier Hichem Mechichi, Saied ha licenziato per decreto anche una ventina di alti fu ...