Tunisia: presidente caccia venti alti funzionari del governo (Di mercoledì 28 luglio 2021) In Tunisia proseguono le “purghe” del presidente. Saied ha annunciato di aver cacciato venti alti funzionari del governo. Il partito islamico tunisino, la prima forza politica in Parlamento, ha affermato che tale decisione è incostituzionale. Il ministro degli Esteri ha tenuto dei colloqui con i suoi omologhi di Marocco, Egitto, Turchia e Arabia Saudita. Tunisia: Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Inproseguono le “purghe” del. Saied ha annunciato di avertodel. Il partito islamico tunisino, la prima forza politica in Parlamento, ha affermato che tale decisione è incostituzionale. Il ministro degli Esteri ha tenuto dei colloqui con i suoi omologhi di Marocco, Egitto, Turchia e Arabia Saudita.

Advertising

amnestyitalia : #Tunisia I timori che i diritti umani siano in pericolo sono aumentati dopo l’allarmante raid contro gli uffici di… - lauraboldrini : Allarmano la destituzione del governo e il congelamento del Parlamento, insieme alle limitazioni ai media, volute d… - glooit : Le opposizioni in Tunisia: 'È colpo di Stato del Presidente' leggi su Gloo - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le opposizioni in Tunisia: 'È colpo di Stato del Presidente' Crisi politica… - AffInt : ????Governo destituito e Parlamento sospeso: dopo la mossa del presidente Saïed, in Tunisia gli islamisti di Ennahda… -