Tunisia: nuovo giro di vite dopo la chiusura del Parlamento, salta il vertice con l'Italia sui migranti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si aggrava la crisi politica e sociale in Tunisia. dopo le brusche e inattese decisioni di domenica sera 25 luglio – con le quali ha sospeso il Parlamento per trenta giorni e ha cacciato il premier Hichem Mechichi – il Presidente della Repubblica, Kais Saied (a destra nella foto), continua sulla strada delle epurazioni in seno al Governo. Saied ha infatti silurato per decreto una ventina di alti funzionari dello Stato. Destituito il procuratore militare Ma non basta perché il presidente ha rimosso anche il procuratore generale militare Taoufik Ayouni. Tra coloro che si sono visti cacciare via, il segretario generale del Governo, Walid ...

