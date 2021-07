Tuffi, Olimpiadi Tokyo. Tocci/Marsaglia sesti con qualche rimpianto. Trionfa la Cina, sul podio Usa e Germania (Di mercoledì 28 luglio 2021) Eguagliano il miglior risultato della storia per l’Italia nel sincro da tre metri Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che chiudono sesto come Tocci-Chiarabini a Rio ma è un sesto posto senza troppi sorrisi quello che accompagna la finale forse più attesa per la spedizione azzurra a Tokyo. Gli azzurri sono stati ad un soffio dal podio dopo quattro Tuffi e, con il quadruplo e mezzo, coefficiente 3’8 inserito in quinta rotazione, avrebbero potuto dare l’impulso giusto alla loro gara per issarsi fino al terzo posto. Invece all’appello mancano tanti punti (una ventina?) in quella esecuzione e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Eguagliano il miglior risultato della storia per l’Italia nel sincro da tre metri Giovannie Lorenzoche chiudono sesto come-Chiarabini a Rio ma è un sesto posto senza troppi sorrisi quello che accompagna la finale forse più attesa per la spedizione azzurra a. Gli azzurri sono stati ad un soffio daldopo quattroe, con il quadruplo e mezzo, coefficiente 3’8 inserito in quinta rotazione, avrebbero potuto dare l’impulso giusto alla loro gara per issarsi fino al terzo posto. Invece all’appello mancano tanti punti (una ventina?) in quella esecuzione e ...

