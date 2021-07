Toyota GR Yaris Rally Cup | Mannari | ' LoJack coinvolta per passione'

Advertising

toyota_italia : ? La potenza parte sull’asfalto della Città Eterna. Pronto a viverla? ?? GR Yaris Rally Cup sfreccia al… - Tuttipazziperi1 : Sébastien Ogier aiuterà Toyota a sviluppare la GR Yaris Rally1 - Motor1italia : La Toyota Yaris Cross pronta a dare vita a un crossover firmato Lexus - Asgard_Hydra : Lexus potrebbe lanciare un crossover ibrido sulla base della Toyota Yaris Cross - - zazoomblog : Lexus potrebbe lanciare un crossover ibrido sulla base della Toyota Yaris -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota Yaris

Money.it

In occasione del Rally di Roma Capitale , primo appuntamento del trofeo dedicato allaGR, abbiamo incontrato Nicola Mannari, Sales Director LoJack Italia, l'azienda leader nel recupero veicoli rubati e partner del campionato all'insegna del legame stretto tra vetture di ...Dal Giappone arrivano nuove indiscrezioni su di un possibile nuovo modello Lexus realizzato partendo dalla base dellaCross . Non è la prima volta che si parla di questa vettura ma era da parecchio tempo che non arrivavano più informazioni. Il rapporto va ovviamente preso con le dovute cautele ma stando ...Toyota Yaris Cross è il nuovo B-SUV basato sulla tecnologia ibrida della citycar Yaris, da poco arrivata sul mercato con la nuova generazione e già premiata con il titolo di Car of the Year 2021. Yari ...Lexus potrebb ...