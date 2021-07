Torino, sanitari contrari al vaccino disertano il confronto a loro dedicato: “Leoni da tastiera, assenza deludente e significativa” – Video (Di mercoledì 28 luglio 2021) I sanitari no vax disertano il confronto. Accade a Torino dove l’Ordine dei medici insieme al Dirmei aveva organizzato per oggi un incontro dedicato ai 18mila professionisti della sanità piemontesi che non si sono ancora vaccinati. Ma in sala si è presentato soltanto un medico oltre a qualche decina di medici collegati online. “Molti di questi sanitari ci vengono segnalati perché contestano il vaccino soprattutto sui social, ma quando vengono interpellati da noi negano le esternazioni. Manca la volontà del confronto”, spiega il presidente dell’Ordine dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ino vaxil. Accade adove l’Ordine dei medici insieme al Dirmei aveva organizzato per oggi un incontroai 18mila professionisti della sanità piemontesi che non si sono ancora vaccinati. Ma in sala si è presentato soltanto un medico oltre a qualche decina di medici collegati online. “Molti di questici vengono segnalati perché contestano ilsoprattutto sui social, ma quando vengono interpellati da noi negano le esternazioni. Manca la volontà del”, spiega il presidente dell’Ordine dei ...

Advertising

CorriereTorino : I sanitari no vax dicono «no» al confronto Di Perri: «È il diritto a infettare?» - biancoraffaele : A #torino, l’ordine dei medici convoca un incontro con i sanitari #novax. Ne arrivano 2 su 500. - Italia_Notizie : Sanitari no vax: no al confronto. Di Perri: «È il diritto a infettare?» - erreoess : RT @bertero_g: #Torino in difesa della Costituzione, della Privacy, dell'autodeterminazione. No a trattamenti sanitari obbligatori, no alla… - anticorrotti : @sanodimens Voglio vedere una volta che centinaia di migliaia di 'inutili' sanitari saranno stati sospesi in tutt'I… -