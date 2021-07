Torino, la carica di Izzo: «Lavoro tantissimo per andare al Mondiale» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il difensore del Torino Armando Izzo punta a disputare una grande stagione per guadagnarsi il Mondiale con l’Italia Armando Izzo, difensore del Torino, a Tuttosport rivela di voler disputare una grandissima stagione in granata per potersi guadagnare il treno Mondiale con l’Italia. NAZIONALE – «Vorrei riprendermi la Nazionale. Ho tantissima voglia. Mi ha fatto male non esserci agli Europei, ma ora Lavoro tantissimo per partecipare al prossimo Mondiale». JURIC – «Conosco molto bene mister Juric, spero di fare bene e ripagare la sua fiducia. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il difensore delArmandopunta a disputare una grande stagione per guadagnarsi ilcon l’Italia Armando, difensore del, a Tuttosport rivela di voler disputare una grandissima stagione in granata per potersi guadagnare il trenocon l’Italia. NAZIONALE – «Vorrei riprendermi la Nazionale. Ho tantissima voglia. Mi ha fatto male non esserci agli Europei, ma oraper partecipare al prossimo». JURIC – «Conosco molto bene mister Juric, spero di fare bene e ripagare la sua fiducia. ...

Advertising

ilpensologo : La ex Miss Italia Manila Nazzaro si sposerà con l'ex calciatore Amoruso, speriamo che almeno il matrimonio lo cel… - CinqueNews : Torino, Lukic: «Il nuovo tecnico ci ha trasmesso carica e positività» - GiancarloLiguo4 : RT @riccardo_fra: Congratulazioni a #ValentinaSganga, scelta dal @Mov5Stelle come candidata alla carica di sindaca per la città di Torino.… - MariuzzoAndrea : RT @MariuzzoAndrea: Il giudizio, formulato senza conoscere cosa sarebbe successo di lì a un mese, quando il nuovo governo di Salò avrebbe c… - MariuzzoAndrea : Il giudizio, formulato senza conoscere cosa sarebbe successo di lì a un mese, quando il nuovo governo di Salò avreb… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino carica Torino, la carica di Izzo: "Lavoro tantissimo per andare al Mondiale" Il difensore del Torino Armando Izzo punta a disputare una grande stagione per guadagnarsi il Mondiale con l'Italia Armando Izzo, difensore del Torino, a Tuttosport rivela di voler disputare una grandissima stagione in granata per potersi guadagnare il treno Mondiale con l'Italia. NAZIONALE - "Vorrei riprendermi la Nazionale. Ho tantissima ...

Serie A 2021 - 2022, verso il prossimo campionato: quali sono le favorite per lo scudetto? I campioni in carica dell'Inter seguono non troppo a distanza: la quota per la vittoria dello ... mentre non c'è una sola squadra ad avere la quota più alta: Salernitana, Cagliari, Torino, Bologna, ...

Torino, la carica di Juric non basta: 0-0 con l'Al Fateh Tuttosport Torino, la carica di Izzo: «Lavoro tantissimo per andare al Mondiale» Il difensore del Torino Armando Izzo punta a disputare una grande stagione per guadagnarsi il Mondiale con l’Italia Armando Izzo, difensore del Torino, a Tuttosport rivela di voler disputare una grand ...

LIVE - Torino-Al Fateh, amichevole precampionato 2021. Aggiornamenti in tempo reale I granata, a meno di un mese dall’esordio nel campionato di Serie A 2021/2022, si preparano a disputare una nuova amichevole contro gli arabi dell’Al Fateh. COME SEGUIRE IL MATCH. TUTTE LE AMICHEVOLI ...

Il difensore delArmando Izzo punta a disputare una grande stagione per guadagnarsi il Mondiale con l'Italia Armando Izzo, difensore del, a Tuttosport rivela di voler disputare una grandissima stagione in granata per potersi guadagnare il treno Mondiale con l'Italia. NAZIONALE - "Vorrei riprendermi la Nazionale. Ho tantissima ...I campioni indell'Inter seguono non troppo a distanza: la quota per la vittoria dello ... mentre non c'è una sola squadra ad avere la quota più alta: Salernitana, Cagliari,, Bologna, ...Il difensore del Torino Armando Izzo punta a disputare una grande stagione per guadagnarsi il Mondiale con l’Italia Armando Izzo, difensore del Torino, a Tuttosport rivela di voler disputare una grand ...I granata, a meno di un mese dall’esordio nel campionato di Serie A 2021/2022, si preparano a disputare una nuova amichevole contro gli arabi dell’Al Fateh. COME SEGUIRE IL MATCH. TUTTE LE AMICHEVOLI ...