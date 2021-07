Torino: è il giorno di Marco Pjaca (Di mercoledì 28 luglio 2021) Marco Pjaca può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Torino. La società granata ha infatti trovato con la Juventus l’accordo per il passaggio in prestito con diritto di riscatto dell’attaccante croato, che ha già svolto le visite mediche e fra poche ore si unirà ai suoi nuovi compagni nel ritiro di Bressanone agli ordini di Juric. Torino: Pjaca rinforzo giusto? Fin dal suo arrivo il tecnico dei granata, Ivan Juric, ha chiesto espressamente giocatori di qualità in mezzo al campo e capaci di esaltare le potenzialità degli attaccanti. La società lo ha accontentato ingaggiando il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021)può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del. La società granata ha infatti trovato con la Juventus l’accordo per il passaggio in prestito con diritto di riscatto dell’attaccante croato, che ha già svolto le visite mediche e fra poche ore si unirà ai suoi nuovi compagni nel ritiro di Bressanone agli ordini di Juric.rinforzo giusto? Fin dal suo arrivo il tecnico dei granata, Ivan Juric, ha chiesto espressamente giocatori di qualità in mezzo al campo e capaci di esaltare le potenzialità degli attaccanti. La società lo ha accontentato ingaggiando il ...

Advertising

Loredanataberl1 : RT @reteanimalista: Servono #volontari per colonia felina a Brandizzo #Torino. Può bastare un passaggio al giorno e nemmeno tutti i giorni.… - infoitsport : Oggi è il giorno di Pjaca al Torino in prestito dalla Juventus? - Monlue66 : RT @Torinogranatait: Oggi è il giorno di Pjaca al Torino in prestito dalla Juventus? - marinabeccuti : Oggi è il giorno di Pjaca al Torino in prestito dalla Juventus? - Torinogranatait : Oggi è il giorno di Pjaca al Torino in prestito dalla Juventus? -