Tokyo2020, Perilli e Berti in zona podio dopo prime qualificazioni (Di mercoledì 28 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Buona partenza nel tiro a volo specialità trap per i sammarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti dopo le prime tre serie da 25 piattelli alle Olimpiadi di Tokyo. Perilli è seconda in classifica avendo centrato 74 piattelli su 75. Davanti c’è solo la slovacca Rehac Stefecekova che ha concluso facendo il pieno con 75, mentre con 74 c’è anche l’italiana Silvana Stanco. Perilli ha mancato un piattello nella prima serie per poi tirare dritta senza altri errori. Gian Marco Berti, al comando della gara maschile con 74 su 75, a pari merito con ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Buona partenza nel tiro a volo specialità trap per i sammarinesi Alessandrae Gian Marcoletre serie da 25 piattelli alle Olimpiadi di Tokyo.è seconda in classifica avendo centrato 74 piattelli su 75. Davanti c’è solo la slovacca Rehac Stefecekova che ha concluso facendo il pieno con 75, mentre con 74 c’è anche l’italiana Silvana Stanco.ha mancato un piattello nella prima serie per poi tirare dritta senza altri errori. Gian Marco, al comando della gara maschile con 74 su 75, a pari merito con ...

