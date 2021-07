Tokyo: Vela; Nacra 17, ottimo avvio per Tita - Banti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ottima partenza di Olimpiade per Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti che, nella classe 'Nacra 17', confermano di meritare un posto tra i favoriti dei Giochi con tre prove maiuscole in condizioni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ottima partenza di Olimpiade per Ruggeroe Caterina Mariannache, nella classe '17', confermano di meritare un posto tra i favoriti dei Giochi con tre prove maiuscole in condizioni ...

Advertising

AngelaAngelmi : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Tokyo: Vela; Nacra 17, ottimo avvio per Tita-Banti: (ANSA) - TOKYO, 28 LUG - Ottima partenza di Olimp… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: Vela; Nacra 17, ottimo avvio per Tita-Banti: (ANSA) - TOKYO, 28 LUG - Ottima partenza di Ol… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Tokyo: Vela; Windsurf; Badloe-Camboni è duello per l'oro. I due si alternano a comando classifica. Donne, Maggetti è 4/a… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: Vela; Windsurf; Badloe-Camboni è duello per l'oro: (ANSA) - TOKYO, 28 LUG - Quarto giorno d… - ShareMySea_IT : TIFARE VELA E VELISTI A TOKYO -