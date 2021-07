Tokyo, superati per la prima volta da gennaio i 3 mila casi giornalieri. Ma nella bolla olimpica il tasso di positività rimane basso (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sale il numero di infezioni da Covid19 a Tokyo. Per la prima volta da gennaio sono stati superati i 3 mila contagi giornalieri. I dati sono stati anticipati da fonti governative all’agenzia di stampa Kyodo. In particolare, sono stai rilevati focolai nelle prefetture di Chiba, Kanagawa e Saitama. Il portavoce del governo, Katsunobu Kato, ha detto che l’esecutivo è pronto a offrire maggiore assistenza alle strutture ospedaliere, e a incrementare le misure di prevenzione del virus. «Il sistema sanitario ha già iniziato a essere sotto pressione», ha affermato Shigeru Omi, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sale il numero di infezioni da Covid19 a. Per ladasono statii 3contagi. I dati sono stati anticipati da fonti governative all’agenzia di stampa Kyodo. In particolare, sono stai rilevati focolai nelle prefetture di Chiba, Kanagawa e Saitama. Il portavoce del governo, Katsunobu Kato, ha detto che l’esecutivo è pronto a offrire maggiore assistenza alle strutture ospedaliere, e a incrementare le misure di prevenzione del virus. «Il sistema sanitario ha già iniziato a essere sotto pressione», ha affermato Shigeru Omi, ...

