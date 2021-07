Tokyo, inglesi in lacrime dopo l’errore nel “4 senza” che gli è costato la medaglia (Di mercoledì 28 luglio 2021) È arrivato oggi a Tokyo uno storico bronzo all’Italia per il “4 senza” di canottaggio, ma non senza qualche tribolazione. Partendo dalla sostituzione al volo di un componente a causa del covid, passando per l'”abbordaggio” dell’imbarcazione inglese che ha fatto adirare non poco gli italiani Ad un certo punto della gara infatti l’equipaggio azzurro era in rimonta su quello inglese, quando l’imbarcazione britannica ha, prima sbandato, e poi quasi speronato quella italiana. Tante le polemiche al termine della gara con gli azzurri che erano furibondi. È scattata la rissa con l’equipaggio inglese: “Ci sono venuti addosso di proposito“ ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) È arrivato oggi auno storico bronzo all’Italia per il “4” di canottaggio, ma nonqualche tribolazione. Partendo dalla sostituzione al volo di un componente a causa del covid, passando per l'”abbordaggio” dell’imbarcazione inglese che ha fatto adirare non poco gli italiani Ad un certo punto della gara infatti l’equipaggio azzurro era in rimonta su quello inglese, quando l’imbarcazione britannica ha, prima sbandato, e poi quasi speronato quella italiana. Tante le polemiche al termine della gara con gli azzurri che erano furibondi. È scattata la rissa con l’equipaggio inglese: “Ci sono venuti addosso di proposito“ ha ...

