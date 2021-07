Tokyo, il canottiere Rosetti positivo al Covid. Era vaccinato. I suoi compagni conquistano il bronzo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il canottiere azzurro Bruno Rosetti è risultato positivo al Covid a un’ora dalla sua finale del 4 senza, che ha poi vinto il bronzo. Era stato vaccinato con doppia dose di vaccino Moderna. L’atleta azzurro è al momento asintomatico e isolato in un Covid hotel. Rosetti sostituito a un’ora dalla gara Rosetti è stato quindi sostituito all’ultimo da Marco Di Costanzo, con gli azzurri riusciti comunque nell’impresa di salire sul podio nonostante l’equipaggio modificato. Una medaglia di bronzo, conquistata alle spalle di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilazzurro Brunoè risultatoala un’ora dalla sua finale del 4 senza, che ha poi vinto il. Era statocon doppia dose di vaccino Moderna. L’atleta azzurro è al momento asintomatico e isolato in unhotel.sostituito a un’ora dalla garaè stato quindi sostituito all’ultimo da Marco Di Costanzo, con gli azzurri riusciti comunque nell’impresa di salire sul podio nonostante l’equipaggio modificato. Una medaglia di, conquistata alle spalle di ...

