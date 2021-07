Tokyo 2020, Vicino: “Medaglia contro il Covid, gli inglesi hanno fatto i kamikaze” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Abbiamo vinto una Medaglia contro il Covid”. Sono queste le parole orgogliose di Giuseppe Vicino, volte a commentare il bronzo ottenuto dagli azzurri del quattro senza di canottaggio. Una Medaglia ottenuta senza Bruno Rosetti, sostituito due ore prima della gara da Marco Di Costanzo causa Covid. “E poi gli inglesi” (quarti) “hanno fatto fatto i ‘kamikaze’ e ci hanno rubato la possibilità di ottenere l’argento. Se, negli ultimi metri di gara, quando noi eravamo più veloci di tutto, non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Abbiamo vinto unail”. Sono queste le parole orgogliose di Giuseppe, volte a commentare il bronzo ottenuto dagli azzurri del quattro senza di canottaggio. Unaottenuta senza Bruno Rosetti, sostituito due ore prima della gara da Marco Di Costanzo causa. “E poi gli” (quarti) “i ‘’ e cirubato la possibilità di ottenere l’argento. Se, negli ultimi metri di gara, quando noi eravamo più veloci di tutto, non ...

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - iirpo : RT @repubblica: Tokyo 2020, primo caso di Covid tra gli azzurri: il canottiere Rosetti positivo e sostituito per la finale. Altri 6 atleti… - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2020: italiani in gara oggi mercoledì 28 luglio. Canottaggio e Burdisso di bronzo. Testa sul podio… -