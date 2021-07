Tokyo 2020 | Testa nella storia | prima medaglia da boxe femminile

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Irmacon laolimpica per laazzurra. La 23enne di Torre Annunziata è approdata in semifinalecategoria dei pesi piuma dopo il netto successo per 5-0 nei quarti di finale contro la canadese Caroline Veyre, battuta con un perentorio 5-0. L’accesso in semifinale è garanzia di: con il bronzo già assicurato,potrà andare a caccia di metalli più pregiatisemifinale in programma sabato 31 luglio. Funweek.

"E' stato un bel viaggio, è la mia ultima finale". Federica Pellegrini, dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ai microfoni della Rai non riesce a trattenere le lacrime nell'intervista con Elisabetta ... La notte delle Olimpiadi di Tokyo regala due medaglie di bronzo: una nel "4 senza" del canottaggio e l'altra di Federico Burdisso. Una notte che ha visto anche la finale dei 200 stile libero con Federica Pellegrini che ha ...