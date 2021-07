Tokyo 2020, tennis: Rybakina colpisce Muguruza con lo smash ma perde il punto (VIDEO) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un episodio piuttosto singolare si è verificato durante il match tra Rybakina e Muguruza, valido per il torneo di tennis alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricostruiamo quanto successo: smash della kazaka che impatta direttamente sul piede della sua avversaria. Nonostante Muguruza abbia i piedi fuori dal campo, da regolamento il punto sarebbe di Rybakina. Tuttavia l’arbitro non lo nota e assegna il punto alla spagnola. Un errore piuttosto grave visto che la palla rimbalza in maniera decisamente anomala. In alto e di seguito il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un episodio piuttosto singolare si è verificato durante il match tra, valido per il torneo dialle Olimpiadi di. Ricostruiamo quanto successo:della kazaka che impatta direttamente sul piede della sua avversaria. Nonostanteabbia i piedi fuori dal campo, da regolamento ilsarebbe di. Tuttavia l’arbitro non lo nota e assegna ilalla spagnola. Un errore piuttosto grave visto che la palla rimbalza in maniera decisamente anomala. In alto e di seguito il ...

