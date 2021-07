Tokyo 2020 | tennis | ITF sposta inizio match alle ore 8 italiane per il troppo caldo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) E alla fine i giocatori riescono a convincere l’ITF. A partire da giovedì 29 luglio, infatti, è stato deciso che l’del programma diOlimpiadi divengatoore 15 locali, le 8 in Italia, con un delay di quattro ore rispetto a prima. Questo a causa del fortissimoche si sta abbattendo sulla capitale giapponese e che ha già portato moltiti a lamentarsi delle condizioni in cui si è giocato. SportFace.

Il temuto Giappone di Ishikawa finisce al tappeto in quattro set contro gli azzurri, al completo per la prima volta a: rientrato dall'infortunio il palleggiatore titolare Giannelli, pienamente ..."Me la voglio godere". E adesso dopo la quinta e ultima finale olimpica (chiusa al 7° posto), a 33 anni, Federica Pellegrini può dire anche della sua vita, del suo amore con il suo allenatore, Matteo ...Tokyo 2020, la staffetta italiana della 4×200 stile libero femminile è stata squalificata per cambio anticipato di Anna Chiara Mascolo. Le azzurre avevano chiuso in decima posizione le batterie e non ...