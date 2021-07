Tokyo 2020 | Simone Biles si ritira anche dalla finale individuale

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) -non parteciperà allaall-around dei Giochi di"per concentrarsi sulla sua salute mentale". Lo ha annunciato Usa Gymnastics. La 24enne campionessa statunitense "Sosteniamo con tutto il cuore la decisione di Simon e applaudiamo al suo coraggio nel dare priorità al suo benessere. Il suo coraggio mostra, ancora una volta, perché è un modello per così tanti"., quattro volte campionessa olimpica di Rio 2016, stava cercando di diventare la prima donna a vincere titoli all-around consecutivi ai Giochi dopo Vera ...

Advertising

repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - Eurosport_IT : DOMINIO AZZURRO: TURCHIA KO ???? Trionfo delle ragazze di Mazzanti per 3-1 (25-22 23-25 25-20 25-15) e punteggio pie… - _wonderwaall : RT @Una_Gioia_Mai: Atene 2004 - Tokyo 2020 (2021): un'era di Olimpiadi l'era di Federica Pellegrini. #Tokyo2020 #giochiolimpici https://t.c… - insecuremind_ : RT @Eurosport_IT: ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ????????????? #Hom… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Filippo Ganna ha chiuso al 5° posto la prova a cronometro di ciclismo ai Giochi Olimpici di. L'oro è andato allo sloveno Primoz Roglic , che ha dominato la gara chiudendo in 55'04"19. Argento al belga Tom Dumoulin in 56'05"58, bronzo all'australiano Rohan Dennis in 56'08"09. Ganna ha ...Simona Quadarella è la grande delusa della notte del nuoto a causa del quinto posto nella finale dei 1500 metri stile libero femminili alle Olimpiadi di. Era sulla carta la seconda favorita dopo l'inarrivabile americana Katie Ledecky , che infatti ha vinto la medaglia d'oro, ma una medaglia per Simona Quadarella nella specialità della ...TOKYO, 28 LUG - Filippo Ganna ha concluso al quinto posto la cronometro delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'oro è stato vinto dallo sloveno Roglic, l'argento dall'olandese Dumoulin, il bronzo dall'austra ...Simone Biles non parteciperà alla finale individuale all-around dei Giochi di Tokyo 2020 “per concentrarsi sulla sua salute mentale”. Lo ha annunciato Usa Gymnastics. La 24enne campionessa statunitens ...