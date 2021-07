Tokyo 2020, Rosetti positivo al covid: primo italiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bruno Rosetti, azzurro del canottaggio, è il primo atleta italiano positivo al coronavirus alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Rosetti salterà la finale del 4 senza. “A seguito dell’accertata positività per covid-19 dell’atleta italiano di canottaggio Bruno Rosetti, comunicata nella giornata odierna, il Coni, su indicazione della Federazione italiana canottaggio ha provveduto a sostituire l’atleta per la finale odierna del 4 senza con Marco Di Costanzo, il quale a sua volta sarà rimpiazzato nel suo equipaggio (2 senza) per la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bruno, azzurro del canottaggio, è ilatletaal coronavirus alle Olimpiadi disalterà la finale del 4 senza. “A seguito dell’accertata positività per-19 dell’atletadi canottaggio Bruno, comunicata nella giornata odierna, il Coni, su indicazione della Federazione italiana canottaggio ha provveduto a sostituire l’atleta per la finale odierna del 4 senza con Marco Di Costanzo, il quale a sua volta sarà rimpiazzato nel suo equipaggio (2 senza) per la ...

