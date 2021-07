Tokyo 2020 | programma e telecronisti Eurosport e Discovery di tutti gli sport alle Olimpiadi

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Manca sempre meno al via delledie a trasmettere i Giochi in diretta e nella loro totalità saràcon+ e Nove, le piattaforme e i canali dedicati per non far perdere neanche un minuto agli appassionati. Per la rassegna a cinque cerchi è stato predisposto un team di giornalisti,e commentatori tecnici di prim’ordine e a far parte di quest’ultima categoria saranno campioni del recente passato come Rossano Galtarossa, Margherita Granbassi, Andrea Meneghin, Hugo Sconochini, ...

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - gcapp16 : RT @Una_Gioia_Mai: Atene 2004 - Tokyo 2020 (2021): un'era di Olimpiadi l'era di Federica Pellegrini. #Tokyo2020 #giochiolimpici https://t.c… - cillimurphy : RT @Una_Gioia_Mai: Atene 2004 - Tokyo 2020 (2021): un'era di Olimpiadi l'era di Federica Pellegrini. #Tokyo2020 #giochiolimpici https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

ROMA - Medaglia di bronzo per l'Italia del canottaggio ai Giochi Olimpici di. Il 4 senza si è piazzato alle spalle di Australia e Romania. Si tratta dell'equipaggio costretto al cambio in corsa dopo la positività al Covid di Bruno Rosetti, al quale è subentrato ...Simone Biles era e resta una delle atlete più attese dei Giochi Olimpici di, se non la più attesa in assoluto. E, alla fine, proprio questa condizione sembra averla fermata, come non era riuscito a nessuno nel corso della sua incredibile carriera " dal 2o13 a oggi, ...La ginnasta Simone Biles si è ritirata dalla finale a squadre di Tokyo 2020. Secondo indiscrezioni avrebbe avuto problemi di stress. Per cause non meglio precisate la campionessa di ginnastica ...Il centrocampista rossonero avanza ai Giochi Olimpici. La sua Costa d'Avorio pareggia con la Germania e si qualifica come seconda.