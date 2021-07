Tokyo 2020 | Pellegrini settima nella sua ultima finale Nella notte altri due bronzi

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Immensasuaolimpica dei 200 stile libero VIDEO Grazie, Federica. La quintaconsecutiva alle Olimpiadistessa specialità, i 200 stile libero, è stata un’impresa mai compiuta prima da nessuna nuotatrice. Il suo traguardo Federicalo aveva già raggiunto, per cui non si può non celebrare una carriera difficilmente ripetibile.suadanza, la Regina del nuoto chiude al settimo posto, 1’55?91, in quelli ...

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - TTrussardi : RT @giusmo1: #FedericaPellegrini settima nella sua ultima, storica finale. #nuoto #OlimpiadeTokyo2020 #Olympics @repubblica - calciomercatoit : ????#Olimpiadi #Tokyo2020, Federica #Pellegrini settima nei 200 sl. Annuncio a sorpresa dopo la finale: 'Mi ritiro' -

Roma, 28 lug. - Finita la sua avventura olimpica, Federica Pellegrini ha ufficializzato il fidanzamento con il suo allenatore, il 39enne pesarese Matteo Giunta. 'Se non ci fosse stato Matteo ...Federica Pellegrini nella notte italiana è stata protagonista dell'ultimo 200 stile libero ai Giochi Olimpici . Le ultime bracciate a, nell'Olimpiade tanto agognata da tutti e per cui ha fatto di tutto per esserci, l ottando contro l'età e il covid. Alla fine ha disputato la sua quinta finale olimpica consecutiva chiudendo ...Il primo turno delle qualificazioni del trap femminile di tiro a volo va in archivio alle Olimpiadi di Tokyo. Andiamo a vedere come sono ... 2017, 2018, 2019 e 2020.In occasione dei giochi olimpici di Tokyo 2020, una selezione di opere facenti parte la mostra “Uno, nessuno e centocinquanta volti” è stata collocata all’esterno dell’Ambasciata d’Italia di Tokyo.