Tokyo 2020 | Paltrinieri argento negli 800 sl

(Di giovedì 29 luglio 2021) Gregoriomedaglia d'800 stile libero alle Olimpiadi di. L'azzurro chiude la finale al secondo posto con una prestazione straordinaria in 7'42"11 alle spalle dello statunitense Robert Finke, oro in 7'41"87, e davanti all'ucraino Mihaylo Romanchuk, bronzo in 7'42"33., protagonista di una deludente batteria, regala una gara capolavoro condotta in testa dall'inizio agli ultimi metri. Solo lo sprint di Finke, che esplode nel finale, nega il trionfo all'azzurro.