Tokyo 2020 | judo femminile -70 kg | Bellandi eliminata nei ripescaggi

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Termina ai quarti di finale il percorso di Alice Bellandi nel judo, categoria -70 kg. La bresciana classe classe 1998 si arrende alla croata Barbara Matic al golden score. Bellandi subisce l'aggressività dell'avversaria, incassa due shido ma poi alza bandiera bianca per ippon. L'azzurra aveva superato il primo turno contro la marocchina Assmaa Niang e poi la svedese Anna Bernholm per waza-ari, prima di essere sconfitta ai quarti di finale dall'olandese Sanne van Dijke per ippon.

Ora è ufficiale: Simone Biles non parteciperà neanche al concorso generale di ginnastica individuale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma domani, 29 luglio. L'annuncio è arrivato in un tweet della squadra statunitense in cui è inoltre specificato che nei prossimi giorni sarà valutata la possibilità che l'atleta partecipi alle finali individuali. L'Italia della sciabola maschile è in finale a Tokyo 2020. Gli azzurri, infatti, hanno battuto in semifinale 45 - 43 l'Ungheria. Primo caso covid nella spedizione italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Positivo il canottiere Rosetti ma è comunque bronzo per il 4 senza. Alle 19,30 locali (12,30 in Italia) cercherà coi compagni Luca Curatoli ed Enrico Berrè di aggiungere un altro oro a quello di Atene 2004. Aldo Montano nella leggenda delle Olimpiadi.