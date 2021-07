Tokyo 2020 | flop tennis azzurro | eliminati anche Fabio Fognini e Camila Giorgi

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - Alessandrag905 : RT @FINOfficial_: Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - Giulia_DeMaio : Le dichiarazioni di Annemiek #vanVleuten, Marlen #Reusser e Anna #vanderBreggen dopo essere scese dal podio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Nottata agrodolce per l' Italia alle Olimpiadi di: il bottino recita 2 medaglie più una virtuale già messa in carniere da Irma Testa nella boxe femminile, evento mai successo per le azzurre. Pesano però le delusioni in vasca e nel tennis, ...Così Irma Testa dopo la vittoria contro la canadese Veyre neiquarti di finale del torneo dei pesi piuma diNel post gara, Simona Quadarella ha spiegato il motivo della sua prestazione opaca: "Non voglio cercare scuse, ma un po’ sono stata sfortunata, per la gastroenterite che mi ha colpita due settimane, f ...Anche nel secondo parziale arriva la reazione di Camila, che recupera uno dei due break e accorcia sul 4-2 Tokyo 2020, tennis: Camila Giorgi fuori ai quarti, Svitolina passa in due set. by Michele Muz ...