Tokyo 2020 | ciclismo Cassani | “Ganna meritava una medaglia | risultato ingiusto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il ct della nazionale italiana disu strada Davideè intervenuto ai microfoni dell’Adnkronos: “una, è andato molto forte, anche in salita. Il podio è sfumato per un secondo, nonostante il percorso non fosse per passisti come lui. 800 metri di dislivello senza un metro di pianura“. Filippoha concluso al quinto posto la cronometro maschile delle Olimpiadi di. Unsecondoe, purtroppo, non quello che ci si attendeva. ...