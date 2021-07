Tokyo 2020 | boxe femminile | Giordana Sorrentino agli ottavi | orario | canale tv e diretta streaming

(Di giovedì 29 luglio 2021) Grande attesa per glidi finale dei pesi mosca di. Tocca a, romana classe 2000, che dopo aver battuto per decisione unanime la venezuelana Cardozo Rojas. Si parte intorno alle 06:55 della mattina di giovedì 29 luglio contro l’atleta di Taipei Huang Hsiao-Wen e potrete seguire l’incontro su Discovery+ (disponibile anche sulla piattaforma TIMVision, così comeabbonati di Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player con Dazn che permetterà la visionedei due canali principali di Eurosport. In evoluzione la programmazione ...

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - calle_997 : RT @FINOfficial_: Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - sportface2016 : PRONTI PER IL DAY 6 - Ecco il programma e tutti gli italiani in gara #29luglio #Tokyo2020 #Olimpiadi -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Canottaggio, scherma, tiro a volo e nuoto. Sono queste le discipline dalle quali l' Italia può aspettarsi delle medaglie nella giornata di giovedì 29 luglio alle Olimpiadi di. Stefano Oppo e Pietro Ruta andranno a caccia di un podio nel doppio pesi leggeri di canottaggio, ma occhio anche al doppio pl di Valentina Rodini e Federica Cesarini . Nel tiro a volo, ...Bisognerebbe chiedere a un gestore di palestre se gli è piaciuta la cerimonia di apertura di, quegli attrezzi rigorosamente senza marchio al centro dello stadio a ricordare mesi di sport negato, ma anche e soprattutto a certificare la nascita dell'home sport , che non è ...La diretta testuale della quinta giornata delle finali di nuoto valevoli per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Tra i principali protagonisti ci sarà Gregorio Paltrinieri, impegnato nella 800m stile lib ...Credo di esserci riuscito' 28 Luglio 2021. Il saltatore azzurro: 'E' l'appuntamento più importante della mia vita'. Gianmarco Tamberi non riesce a contenere la sua emozione ai microfoni della Rai in v ...