Tokyo 2020 | Abbagnale | “Rosetti vaccinato | non capiamo cosa sia accaduto”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Mi spiace molto per la positività al Covid di, non sappiamosia successo e dove lo abbia contratto. Bruno in questo momento sarà sotto un treno dal punto di vista morale, si erae noncome sia stato possibile”. E’ quanto afferma il presidente della Federcanottaggio, Giuseppe, commentando all’Adnkronos la positività al covid del componente dell’equipaggio del 4 senza che ha dovuto saltare la finale olimpica dove gli azzurri hanno comunque conquistato il bronzo. “Non sono ancora riuscito a parlare con il ragazzo ma i medici che lo stanno seguendo mi hanno riferito ...

repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - Eurosport_IT : DOMINIO AZZURRO: TURCHIA KO ???? Trionfo delle ragazze di Mazzanti per 3-1 (25-22 23-25 25-20 25-15) e punteggio pie… - lrcasanova1 : RT @ilfoglio_it: Kimia Alizadeh, Masomah Ali Zada e Nigara Shaheen. Chi sono le tre eroine apolidi che hanno sfidato Ayatollah e Talebani p… - chojin00 : E comunque 4° -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Simon Biles non parteciperà alla finale individuale all - around dei Giochi di'per concentrarsi sulla sua salute mentale'. Lo ha annunciato Usa Gymnastics. La 24enne campionessa statunitense si è ritirata dalla finale a squadre di martedì, ma aveva lasciato aperta la ...Il giovanissimo Federico Burdisso scende in vasca aconquistando un grande bronzo. A soli 19 anni Federico Burdisso entra in vasca alle Olimpiadi diper disputare la finale dei 200 farfalla, conquistando un bronzo che sa di vera ...Ci sono l'azzurro Mauro De Filippis e il 38enne rappresentante di San Marino Gian Marco Berti, figlio di Gian Nicola ex capitano reggente della Repubblica del Titano, fra i cinque tiratori che hanno c ...Si arrende ancora Simone Biles, almeno per ora. Ad annunciarlo è Usa Gymnastics, che conferma l'assenza della 24enne di Columbus nella competizione di ginnastica individuale ...