Tokio, i bronzi di Burdisso e del quattro senza. Sciabola è in finale, Irma Testa va a medaglia. Pellegrini ci saluta: settima nei suoi ultimi 200 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Doveva essere la notte delle grandi speranze, si è rivelata una notte amara nonostante due medaglie di bronzo perché alle nostre punte, le nostre speranze di medaglie pesanti è andata molto male. Iniziamo però dalle belle notizie. Sono cominciate le finali di canottaggio e nella prima in cui schieravamo un armo italiano abbiamo ottenuto un bronzo. Si tratta del 4 senza di Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Detta così può essere sembrata una gara lineare, invece è una specie di romanzo noir quello che ha vissuto questa barca. Pochi minuti prima di gareggiare nella finale olimpica Bruno Rosetti è risultato positivo al Covid ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Doveva essere la notte delle grandi speranze, si è rivelata una notte amara nonostante due medaglie di bronzo perché alle nostre punte, le nostre speranze di medaglie pesanti è andata molto male. Iniziamo però dalle belle notizie. Sono cominciate le finali di canottaggio e nella prima in cui schieravamo un armo italiano abbiamo ottenuto un bronzo. Si tratta del 4di Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Detta così può essere sembrata una gara lineare, invece è una specie di romanzo noir quello che ha vissuto questa barca. Pochi minuti prima di gareggiare nellaolimpica Bruno Rosetti è risultato positivo al Covid ed ...

