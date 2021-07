Tiro con l’arco | Olimpiadi Tokyo | eliminata la coreana n 2 del seeding al femminile | nessun problema per Ellison

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La seconda giornata riservata ai tabelloni individuali diconai Giochi Olimpici di2021 è andata ufficialmente in archivio allo Yumenoshima Park Archery Field non senza alcuni colpi di scena, che fanno seguito alla clamorosa eliminazione del coreano n.1 delmaschile Kim Je Deok materializzatasi ieri. Mauro Nespoli, già qualificato agli ottavi di finale, conosce adesso il nome del suo prossimo avversario. L’azzurro dovrà vedersela con il brasiliano Marcus D’Almeida (40° nel ranking round), per poi affrontare eventualmente ai quarti uno tra il tedesco Florian Unruh ed il canadese Cristian Duenas. ...

Nell'arco, era invece stata l'atleta Svetlana Gomboeva a svenire per il caldo durante le eliminatorie. La seconda giornata riservata ai tabelloni individuali di tiro con l'arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 è andata ufficialmente in archivio allo Yumenoshima Park Archery Field non senza alcuni colpi ...