Tiro a volo, Jessica Rossi: percorso duro verso la finale. Ora non si può più sbagliare (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il primo atto è andato. Ora bisognerà concentrarsi su una seconda parte da svolgere con tecnica, intelligenza, esperienza, calma e molta molta testa. Jessica Rossi, la portabandiera italiana ai Giochi, ha sbriciolato 72 dei 75 piattelli a disposizione nella prima prova del trap femminile alle Olimpiadi di Tokyo e sa che se vorrà conquistarsi la finale di domani dovrà essere, nel secondo turno di qualificazione, pressoché perfetta. Da “affrontare” in pedana vi sono ancora 50 piattelli: tutto può succedere. Il 25-23-24 di oggi va “limato”, soprattutto nelle mini-serie di apertura delle chiamate, perché poi, una volta preso il ritmo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il primo atto è andato. Ora bisognerà concentrarsi su una seconda parte da svolgere con tecnica, intelligenza, esperienza, calma e molta molta testa., la portabandiera italiana ai Giochi, ha sbriciolato 72 dei 75 piattelli a disposizione nella prima prova del trap femminile alle Olimpiadi di Tokyo e sa che se vorrà conquistarsi ladi domani dovrà essere, nel secondo turno di qualificazione, pressoché perfetta. Da “affrontare” in pedana vi sono ancora 50 piattelli: tutto può succedere. Il 25-23-24 di oggi va “limato”, soprattutto nelle mini-serie di apertura delle chiamate, perché poi, una volta preso il ritmo, ...

