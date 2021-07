TikTok annuncia nuove funzioni per le dirette

Leggi su wired

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (foto: Noha Seelam/Afp via Getty Images)hato di avere aggiunto diverseopzioni alla sua sezione di video live che attualmente consente ai creatori di trasmettere in diretta streaming rispondendo ai commenti e alle domande degli spettatori e accettando regali virtuali. Ora quest’esperienza si arricchirà di altre funzionalità come la possibilità di andare in diretta con altri, ospitare domande e risposte, utilizzare moderatori e filtri per parole chiave migliorati. Per gli spettatoriha aggiunto anche nuovi strumenti di scoperta e visualizzazione. Gli utenti dipotranno ...