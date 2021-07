Terza puntata di Superquark, Piero Angela ci parla di sole e Ostia Antica: anticipazioni 28 luglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Terza puntata di Superquark, in onda mercoledì 28 luglio su Rai1, si accende parlando della potenza del sole. Si comincia con il documentario naturalistico della BBC tratto dalla serie Un pianeta perfetto, che nell’episodio di stasera descrive la forza cosmica dell’astro che è all’origine di tutte le forme di vita presenti sulla terra. Piero Angela, inoltre, accompagnerà i telespettatori tra le rovine di Ostia Antica per raccontare come vivevano i suoi abitanti, mentre Barbara Gallavotti e Daniela Franco ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ladi, in onda mercoledì 28su Rai1, si accendendo della potenza del. Si comincia con il documentario naturalistico della BBC tratto dalla serie Un pianeta perfetto, che nell’episodio di stasera descrive la forza cosmica dell’astro che è all’origine di tutte le forme di vita presenti sulla terra., inoltre, accompagnerà i telespettatori tra le rovine diper raccontare come vivevano i suoi abitanti, mentre Barbara Gallavotti e Daniela Franco ...

