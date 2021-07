Terremoto, paura al Sud Italia: due scosse fanno tremare la terra (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nella serata di martedì 27 luglio, la terra ha tramato ancora una volta. Sono state registrate due scosse di Terremoto che hanno messo in allarme il Sud Italia. Terremoto in SiciliaNemmeno un mese fa la Sicilia aveva tremato quando era stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Catania. Adesso, l’isola Italiana è ancora una volta palcoscenico di movimenti della terra che mettono in ansia la popolazione di diverse province. Infatti, nella serata di martedì 27 luglio, in Sicilia sono state registrate due ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nella serata di martedì 27 luglio, laha tramato ancora una volta. Sono state registrate duediche hanno messo in allarme il Sudin SiciliaNemmeno un mese fa la Sicilia aveva tremato quando era stata registrata una scossa didi magnitudo 3.2 in provincia di Catania. Adesso, l’isolana è ancora una volta palcoscenico di movimenti dellache mettono in ansia la popolazione di diverse province. Infatti, nella serata di martedì 27 luglio, in Sicilia sono state registrate due ...

Advertising

TpWKwaLlS__ : @_TH1S_T0WN_ tutto bene, ho preso un po’ paura perché un’oretta fa c’è stata una piccola scossa di terremoto, ma vabbè tuu? - Renata97566849 : @elisa67513808 ????????odio il terremoto è una delle poche gisele che mi fa paura..se puoi dirlo...in che zona ...circa? - michele5412 : RT @GiampaoloF: @ilgiornale Stronzate tecnologiche fatte solo per vendere qualcosa di nuovo. Mi fa rabbia pensare che dopo ritroveremo la… - GiampaoloF : @ilgiornale Stronzate tecnologiche fatte solo per vendere qualcosa di nuovo. Mi fa rabbia pensare che dopo ritrove… - GiampaoloF : @repubblica Stronzate tecnologiche fatte solo per vendere qualcosa di nuovo. Mi fa rabbia pensare che dopo ritrove… -