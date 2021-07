Tennis, Olimpiadi Tokyo: inizio ritardato dei match da domani per temperature troppo alte (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Tennis è uno sport molto logorante dal punto di vista fisico e mentale e nel corso delle Olimpiadi di Tokyo questi aspetti sono stati assai “sollecitati”. Il caldo e l’alto tasso di umidità hanno costretto i giocatori a fronteggiare delle condizioni estreme che hanno reso gli incontri un’autentica prova di resistenza, simile a una maratona. Diversi giocatori hanno avuto dei problemi per questo: Daniil Medvedev è quasi svenuto durante la sua vittoria su Fabio Fognini mentre Paula Badosa ha lasciato il campo su una sedia a rotelle dopo essersi ritirata dalla sua partita dei quarti di finale contro Marketa Vondrousova. Per via di questi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilè uno sport molto logorante dal punto di vista fisico e mentale e nel corso dellediquesti aspetti sono stati assai “sollecitati”. Il caldo e l’alto tasso di umidità hanno costretto i giocatori a fronteggiare delle condizioni estreme che hanno reso gli incontri un’autentica prova di resistenza, simile a una maratona. Diversi giocatori hanno avuto dei problemi per questo: Daniil Medvedev è quasi svenuto durante la sua vittoria su Fabio Fognini mentre Paula Badosa ha lasciato il campo su una sedia a rotelle dopo essersi ritirata dalla sua partita dei quarti di finale contro Marketa Vondrousova. Per via di questi ...

