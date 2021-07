Tennis, Olimpiadi Tokyo. Fabio Fognini: “Con questo caldo non ti arriva l’ossigeno alla testa. E’ girata male” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ci ha provato fino in fondo Fabio Fognini, che nonostante il pronostico chiuso lotta al meglio contro Danil Medvedev. Il fenomeno russo la spunta al terzo per 6-2 3-6 6-2, ma il ligure esce dal campo a testa altissima nonostante l’uscita di scena agli ottavi di finale. “Ci sono, manca solo un pizzico di cattiveria in più nei momenti importanti. Ho giocato alla pari per due ore contro uno dei più forti giocatori al mondo, purtroppo è girata male. Il punteggio probabilmente è più severo di quanto dovrebbe essere”, commenta Fabio. Sulle condizioni di gioco estreme ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ci ha provato fino in fondo, che nonostante il pronostico chiuso lotta al meglio contro Danil Medvedev. Il fenomeno russo la spunta al terzo per 6-2 3-6 6-2, ma il ligure esce dal campo aaltissima nonostante l’uscita di scena agli ottavi di finale. “Ci sono, manca solo un pizzico di cattiveria in più nei momenti importanti. Ho giocatopari per due ore contro uno dei più forti giocatori al mondo, purtroppo è. Il punteggio probabilmente è più severo di quanto dovrebbe essere”, commenta. Sulle condizioni di gioco estreme ...

