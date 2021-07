Tennis, Olimpiadi Tokyo. Diego Schwartzman: “Chi decide gli orari è in poltrona al fresco” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non si placano le polemiche dei Tennisti in merito alle condizioni di gioco in cui sono chiamati a disputare gli incontri del torneo Olimpico di Tokyo 2020. Rabbia e delusione esternate sia dagli sconfitti che dai vincitori. Caldo ed afa sembrano non interessare agli organizzatori, che continuano imperterriti ad inserire i match di Tennis nelle ore più calde della giornata nipponica. Questa mattina è arrivato il ritiro della spagnola Paola Badosa, uscita dal campo con l’aiuto dei medici, sull’orlo di un collasso causa caldo. Già Novak Djokovic, numero uno ATP, aveva chiesto di spostare gli incontri in orari serali, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non si placano le polemiche deiti in merito alle condizioni di gioco in cui sono chiamati a disputare gli incontri del torneo Olimpico di2020. Rabbia e delusione esternate sia dagli sconfitti che dai vincitori. Caldo ed afa sembrano non interessare agli organizzatori, che continuano imperterriti ad inserire i match dinelle ore più calde della giornata nipponica. Questa mattina è arrivato il ritiro della spagnola Paola Badosa, uscita dal campo con l’aiuto dei medici, sull’orlo di un collasso causa caldo. Già Novak Djokovic, numero uno ATP, aveva chiesto di spostare gli incontri inserali, ...

