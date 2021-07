Tennis | Olimpiadi Tokyo | Camila Giorgi si arrende a Elina Svitolina ai quarti di finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Si interrompe aidil’avventura alledi2020 di. L’azzurra è stata sconfitta in due set (6-4 6-4) dall’ucraina. Nonostante il rammarico per essersi fermata a un passo dalle medaglie la marchigiana può essere pienamente soddisfatta di quanto è riuscita a fare in questa avventura a cinque cerchi. Inizio estremamente negativo per l’azzurra che in men che non si dica si trova sotto 4-0, subendo due break. Il motivo è presto detto, troppi errori alla ricerca del vincente di. Il ...