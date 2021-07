Tennis | Courmayeur ospiterà un torneo Wta 250 a ottobre

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - Il circuito Wta sbarca a. Dal 23 al 31, infatti, si svolgerà nella località valdostana un250 su cemento indoor, ultimo evento prima delle Wta Finals. Il montepremi sarà di 235.238. Nel mese successivo il granderimarrà in Italia visto che si disputeranno le Next Gen Finals a Milano, le Atp Finals a Torino e i gironi della Davis Cup sempre nel capoluogo piemontese.

Il sindaco Roberto Rota ha espresso tutta la sua felicità per questo annuncio: ' Siamo felici e orgogliosi che Courmayeur e i suoi campi da tennis indoor siano stati scelti dalla WTA per una ...