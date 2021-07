Temptation Island | Valentina e Tommaso | la rivelazione della tentatrice Giulia

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo l'esperienza assolutamente negativa vissuta a, perè tempo di bilanci a un mese dalle riprese del reality show., come sicuramente vi ricorderete, si era fatto conoscere per la sua immaturità e la sua gelosia patologica nei confrontisua ex(e di tutte le donne).ha raccontato di essere stata molto male dopo la fine di, ma di essere riuscita a chiudere definitivamente con il suo ex: «Ero sconvolta, disgustata e scioccata» ha ...