Temptation Island | Floriana svela perché ha perdonato Federico dopo il secondo falò di confronto

(Di mercoledì 28 luglio 2021)Angelica eRasaun mese dalla fine delle registrazioni distanno ancora insieme. La giovane palermitana è intervenuta su Instagram perrehail suo fidanzato.hailPenso che nella vita una seconda possibilità non si nega a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in ...

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Come se l'è cavata2021 ? Sul fronte degli ascolti benone, anche perché il reality di Canale Cinque, oltre ad essere già appetibile di suo dal punto di vista televisivo, ha usufruito della mancata ...Alla fine quindi i due, dopo un falò di confronto di ben due ore, hanno abbandonato in solitaria, da single,: Manuela con il tentatore Luciano, Stefano con la tentatrice Federica. ...Stefano e la tentatrice Federica hanno deciso di intraprendere una relazione dopo la trasmissione Temptation Island Ieri, martedì 27 luglio ...Temptation Island, Floriana Angelica svela per quale motivo ha deciso di perdonare Federico Rasa dopo il secondo falò di confronto.